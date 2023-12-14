حادث الفنان أشرف عبدالغفور.. قرار عاجل بخصوص " الفنان" المتهم

المصدر: البيان

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر في مصر إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة بأكتوبر قد وجهت في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم فنان تشكيلي

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة والذي تبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

أدلى السائق المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أمام جهات التحقيق، باعترافات عن الحادث وملابساته وظروفه، وما أدى إلى اصطدامه بسيارة الفنان الراحل.

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور قائلاً: "لم أقصد التسبب في مصرعه، وكنت احاول تفادي تمامًا وقوع الحادث، ولكن لم أستطع".

تابع المتهم: "سيارة زنقت عليا حاولت تفاديها، فاتفاجأت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك".

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور وفقا لوسائل إعلام مصرية أنه : "حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفي حالة سيئة يعاني من اشتباه في نزيف حاد بالمخ، اشتباه بنزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك".

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري باتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.