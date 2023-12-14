«حقيبة ميكروويف» تسخّن الطعام أثناء التنقل!

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صممت «حقيبة ميكروويف» بتقنية مذهلة، وتوفر الحقيبة الأولى في العالم الطعام الساخن في دقائق، بغض النظر عن المكان الذي قد تجد نفسك فيه.

وتم تصميم Willtex Willcook اليابانية، حسب «روسيا اليوم» على شكل حقيبة كمبيوتر محمول، بحيث يتم تعليقها على الكتف لتسخين الطعام أثناء التنقل.

وتقول شركة Willtex إنه يمكن التحكم في درجة حرارة المادة بين 40 درجة مئوية و250 درجة مئوية.

ويمكن أن تصل درجة حرارة الحقيبة إلى 80 درجة مئوية في أقل من خمس دقائق، وفقاً لمطوريها.

ومع وجود بطارية خارجية، يقول مبتكروها إنها تتضمن ميزة الشحن للحفاظ على غدائك دافئاً لمدة تصل إلى ثماني ساعات.

وفي حين يطلق على Willcook اسم «حقيبة الميكروويف»، إلا أنها لا تستخدم في الواقع أفران الميكروويف لتسخين الطعام.

وتستخدم الحقيبة مادة ألياف متقدمة، طورتها تكنولوجيا الألياف اليابانية Sanky Consys. وتحتوي الطبقة الداخلية على مادة معالجة لمقاومة الزيت والماء والبقع عند تسخين الطعام.

ولن تكون Willcook أول منتج استهلاكي يستخدم تقنية التسخين في تصميمات الأقمشة.

وفي العام الماضي، قام علماء من جامعة تكساس بتطوير وسادة وفراش ذاتي التسخين مصمم لخداع المستخدمين ودفعهم إلى النوم.

ويمكن التحقق من درجة الحرارة الداخلية وتعديلها بسرعة باستخدام التطبيق المصاحب «HOTOPIA».