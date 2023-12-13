الصيادون والمزارعون استخدموا الفخار قديماً

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد بحث جديد، نُشرت نتائجه في مجلة «نيتشر هيومان بيهافيور»، وأجراه باحثون في جامعة نيكولاوس كوبرنيكوس في تورون البولندية، أن الصيادين استخدموا الفخار منذ القدم أيضاً، وليس فقط المزارعون.

وبحسب الدراسة؛ فإن الفخار وصل تحديداً إلى منطقة بحر البلطيق مع المزارعين القادمين من الشرق الأوسط نحو 5500 ـ 5400 قبل الميلاد، بينما استخدمه الصيادون في الشرق الأقصى قبل ذلك بكثير.

لكن الدراسة تشير إلى اختلاف نوع وشكل الفخار بين المزارعين والصيادين؛ حيث استخدم المزارعون فخاراً متنوعاً خاصاً بالطهي وتقديم الطعام وتخزينه، بينما استخدم الصيادون فخاراً بسيطاً للطهي ومعالجة الطعام، كما اقتبس الصيادون تقنيات صناعة الفخار من المزارعين.