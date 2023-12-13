محمد ضمن صدارة قائمة أسماء الأطفال المفضلة ببريطانيا 2023

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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أصدرت الجهات المعنية في بريطانيا، أخيراً، قائمة أسماء الأولاد والبنات الأكثر شعبية في البلاد لعام 2023، حيث برزت فيها عودة الأسماء المفضلة في السنوات السابقة إلى الصدارة بعد تراجعها في 2022. وقد تصدر اسم محمد في القائمة كونه المفضل في أسماء الأولاد مرة أخرى لعام 2023.

وكان أوليفيا الاسم الأكثر شعبية للفتيات الصغيرات هذا العام، حيث يعود إلى أعلى قائمة «بيبي سنتر» ليطيح باسم صوفيا، الذي كان في المركز الأول في 2022، حسب موقع 24 الإلكتروني.