اكتشاف آثار مدينة رومانية «منسية»

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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توصل علماء الآثار أخيراً إلى اكتشاف مدينة منسية تعود إلى أيام يوليوس قيصر في وسط إيطاليا، ظلت «ضائعة» لنحو 1500 عام، وفق «روسيا اليوم».

ويقول علماء الآثار، إن «إنترامنا ليريناس» كانت مدينة رومانية «مزدهرة» كان من الممكن أن تؤوي 2000 شخص في ذروتها.

وركز العلماء على الفخار وأساسات المباني من الحفريات، بالإضافة إلى نتائج المسوح الجيوفيزيائية للأرض.

وكشفت الأدلة عن أن «إنترامنا ليريناس» كانت «مزدهرة» حتى القرن الثالث الميلادي، عندما بدأت الحروب الأهلية والغزوات والصراعات السياسية تجتاح الإمبراطورية الرومانية.

وعثر الفريق أيضاً، على 19 «مبنى فناء» يعتقد أنه ربما كان بمثابة مباني سوق داخلية ومجمعات سكنية ومستودعات عامة.