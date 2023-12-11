مهرجان يستعرض أغرب أنواع البيتزا في العالم

المصدر: دبي ـــ البيان

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ألقت الجمعية الزراعية الإيطالية Coldiretti، الضوء على العديد من أصناف البيتزا التي تتحدى المعايير الإيطالية الشائعة، من خلال عرض أغرب أنواع البيتزا ومحتوياتها في مهرجان «بيتزا الرعب»، الذي أقامته في نابولي، حسب «روسيا اليوم».

قالت الخدمة الصحافية للجمعية، إن مهرجان «بيتزا الرعب»، يتضمن عينات من آسيا، والعديم من أنواع البيتزا الأخرى الشائعة في دول العالم.

ومن الإصدارات الغريبة أيضاً للبيتزا، والتي يتضمنها المهرجان، هو الإصدار الأمريكي، المتمثل في استخدام المعكرونة والجبن كطبقة علوية. والإصدار السويدي، حيث يمكن إضافة كل شيء على البيتزا، بما في ذلك الديك الرومي والعسل والفواكه المعلبة والشوكولاتة وكرات اللحم، وحتى سلطة الكرنب.

ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة Coldiretti، بمشاركة المعهد الديموغرافي Ipsos، فإن 14 % من الإيطاليين يشعرون بـ «خيبة أمل شديدة»، بعد تجربة البيتزا في الخارج. ولا يثق 26 % من المشاركين في استطلاع الرأي بالبيتزا في الخارج «ولم يتناولوها قط»، لكن هناك أيضاً 6 % ممن كانوا راضين، و20 % ممن أحبوها تماماً.