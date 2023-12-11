استئناف خدمة قطارات النوم بين برلين وباريس وبروكسل بعد سنوات من التوقف

المصدر: د ب ا

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ستستأنف خدمة قطار النوم المسائي بين برلين وباريس في وقت لاحق مساء اليوم الاثنين بعد توقف استمر لعدة سنوات، ومن المتوقع أن يكون الطلب على هذا المسار نشطا.

وستنطلق نصف رحلات القطار من برلين إلى بروكسل، بينما سيتجه نصفها الآخر إلى العاصمة الفرنسية.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن تغادر أولى الرحلات من برلين اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن يشهد الحفل وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ والرئيس التنفيذي لشركة "دويتشه بان" المملوكة للدولة ريتشارد لوتس.

وسيجري في البداية تشغيل القطار ثلاث مرات في الأسبوع، مع خطط لزيادة الخدمة ليلا بحلول أكتوبر 2024. وسيجري تشغيل الرحلات من جانب شركة "دويتشه بان"، والسكك الحديدية الاتحادية النمساوية، وسكك الحديد الحكومية الفرنسية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية.

يشار إلى أن القطار جزء من العلامة التجارية "نايتجيت" التابعة لشركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية.

وقالت السكك الحديدية الألمانية: "إن رحلات القطارات المسائية الجديدة محجوزة بشكل تام خلال العطلات". وبعد العطلة فقط سيكون هناك "ما يكفي من الأماكن الشاغرة".

وقالت دويتشه بان: "في الأساس، بمجرد إطلاق خط القطار المسائي الجديد مع خطوط السكك الحديدية الشريكة لنا، ستحدث طفرة حقيقية في الحجوزات".

وكانت شركة "دويتشه بان" قد أوقفت خدمة القطارات المسائية في عام 2014، بعد انخفاض الطلب وتقادم عربات النوم بالسكك الحديدية.

لكن الاهتمام بالقطارات المسائية ازدهر في أوروبا في العامين الماضيين، خاصة مع إظهار المسافرين قلقا متزايدا بشأن تغير المناخ والانبعاثات المرتفعة الناجمة عن السفر الجوي.

وبالتعاون مع العديد من خطوط السكك الحديدية الأوروبية الشريكة، تقدم شركة "دويتشه بان" مرة أخرى وبشكل متزايد رحلات تهدف لربط 13 مدينة أوروبية يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة عبر القطار المسائي.