العثور على خاتم ألماس في مكنسة كهربائية داخل فندق

المصدر: أ ب

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هل فقدت خاتم ألماس باهظ الثمن؟ حاول التحقق من المكنسة الكهربائية. هذا ما فعله موظفو فندق الريتز الفاخر في باريس، وحالفهم الحظ.

ذكرت صحيفة لو باريزيان، يوم الأحد، أن نزيلة ماليزية في الفندق قدمت بلاغا للشرطة يوم الجمعة تزعم فيها أن خاتمها الماسي اختفى من غرفتها.

وقالت الصحيفة إن قيمة الخاتم تقدر بأكثر من 800 ألف دولار.

لم يكشف فندق ريتز باريس تفاصيل حول الخاتم أو العميلة، لكنه قال إنه موظفيه تمكنوا من العثور على الخاتم يوم الأحد.

قال الفندق في بيانه: "بفضل عمليات التفتيش الدقيقة التي أجراها رجال الأمن في فندق ريتز باريس، تم العثور على الخاتم هذا الصباح في كيس مكنسة كهربائية".

"عميلتنا سعيد بهذه الأخبار".