ولادة تمساح أبيض نادر في متنزه بأمريكا

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن متنزه «جاتورلاند» في مدينة أورلاندو الأمريكية، في بيان صحافي، عن ولادة تمساح أبيض نادر ولطيف للغاية، يوم الخميس، حسب موقع «سي إن إن».

وأوضح المتنزه أنه أول تمساح أبيض يولد في رعاية إنسان. ويعتبر واحداً من بين ثمانية في العالم.

وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جاتورلاند»: «لأول مرة منذ اكتشاف عش التماسيح اللوسية في مستنقعات لويزيانا قبل 36 عاماً، نسجل ولادة أول تمساح أبيض على الإطلاق من تلك التماسيح الأصلية».

والمولود الجديد هو أنثى تزن 96 غراماً، ويبلغ طولها 49 سنتيمتراً. وهي تشبه سحلية بقدر ما تشبه تمساحاً.

ورغم أن التمساح الصغير الأبيض نادر جداً، إلا أن أعداد التماسيح الأمريكية بشكل عام في حالة جيدة للغاية.

وبعد أن كانت مهددة بالانقراض، يبلغ عددها اليوم حوالي 5 ملايين، مع وجود أكبر عدد منها في ولايتي فلوريدا ولويزيانا الأمريكيتين.