مزرعة في نيوزيلندا تدلل الخراف لجز صوفها

المصدر: (واناكا ـــ أ ف ب)

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توفر مزرعة في نيوزيلندا أجواء هادئة جداً لخرافها قبل جز صوفها، من الموسيقى الكلاسيكية إلى المداعبات الخفيفة، على عكس ما يجري داخل الحظائر التي عادة ما تكون مكتظة وصاخبة.

وتقول جوستين روس التي اشترت وزوجها جيف سنة 2017 المزرعة الكبيرة الواقعة في نطاق بحيرة هاويا في واناكا في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا «إن هدفنا يتمثل في أن تكون لدينا خراف سعيدة وهادئة، وهذا الموضوع يبدأ من الأسلوب الذي نستخدمه في التعامل معها».

وداخل الحظيرة التي يتم فيها جز صوف الخراف من سلالة مارينو، يسمع صوت آلات الجز على وقع مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية تصدح في المكان.

ويطلب من الجزازين أن ينجزوا عملهم ببطء ولطف، وتتأثر رواتبهم بأسلوبهم المعتمد مع الخراف، إذ قد تنخفض في حال تعرض أي خروف لكدمات أو جروح.

وتجرى عمليات الجز فوق أرضية ناصعة البياض لملاحظة أي آثار دم قد تنجم عن إصابة الخروف بجروح.

وتقول روس «لقد قررنا التعامل مع عملية الجز كما لو كنا مكان الخراف»، مضيفة «عندما نرى شخصية كل خروف نشعر بمسؤوليتنا». وتشير إلى أن «المزرعة تضم عشرة آلاف منها».

وتدرب كلاب المزرعة على عدم النباح، في حين تلقى الخراف المريضة معاملة خاصة.