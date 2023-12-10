26 قتيلاً وجريحاً في عواصف شديدة ضربت وسط ولاية تينيسي الأمريكية

المصدر: أ ب

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تسببت عواصف شديدة اجتاحت وسط ولاية تينيسي الأمريكية في مقتل ستة أشخاص وإرسال نحو عشرين آخرين إلى المستشفيات، يوم السبت، حيث تعرضت المنازل والشركات لأضرار بالغة في عدة مدن.

ولقي ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، حتفهم بعد أن ضرب إعصار مقاطعة مونتغمري إلى شمال ناشفيل بالقرب من حدود ولاية كنتاكي، وفقاً لبيان صحفي صادر عن مسؤولي المقاطعة.

وقال مركز عمليات الطوارئ في ناشفيل في منشور على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا مصرعهم من جراء عواصف شديدة ضربت حياً يقع شمال وسط المدينة مباشرة.

وقال مسؤولو مقاطعة مونتغومري إن 23 شخصاً آخرين عولجوا من إصابات في مستشفيات.