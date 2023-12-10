اليوم.. تسليم جوائز نوبل في أوسلو وستوكهولم

المصدر: أ ف ب

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تشهد كل من النرويج والسويد تكريم الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام بتسليمها الجوائز للفائزين في مراسم تجرى اليوم الأحد، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش).

وسيقوم ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف بتسليم جوائز نوبل للأدب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد في ستوكهولم.

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). وتم الإعلان عن الفائزين في أكتوبر الماضي، ويجري تقديم الجوائز تقليدياً في ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل، وهو كيميائي سويدي حصل على ثروة هائلة من اختراعه للديناميت.