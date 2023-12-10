طريقة جديدة لزيادة تأثير أشباه الموصلات

المصدر: (دبي – البيان)

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اكتشف علماء روس من معهد البحث العلمي للفيزياء والتكنولوجيا تأثيراً غير معروف سابقاً يتمثل في زيادة تركيز حاملات الشحنة في أشباه الموصلات خلال دراسة أكسيد الغاليوم.

ووفقاً للمؤلفين، فإن الاكتشاف الجديد مهم لإنشاء الجيل القادم من أجهزة إلكترونيات الطاقة وغيرها في مجالات التكنولوجيا، وتم نشر نتائج العمل العلمي في مجلة «أبلييد فيزيكس ليتيرس»

واكتشف الباحثون، أنه في أثناء المعالجة الحرارية لبلورة أكسيد الغاليوم التي أضيفت إليها ذرات السيليكون من خلال زرع الأيونات، حدثت زيادة كبيرة بشكل غير طبيعي في عدد الإلكترونات، وهو ما يتجاوز عدد ذرات السيليكون. ويعتقد مؤلفو الدراسة أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة نقطة انطلاق لإنشاء جيل جديد من الأجهزة لإلكترونيات الطاقة وأجهزة الكشف الضوئي للأشعة فوق البنفسجية وغيرها من الأجهزة.