«غراء فائق الفعالية» لتعبيد الطرق

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر باحثون من جامعة موسكو، مادة لاصقة تصلح لبناء الطرق من المواد المستخدمة، حيث بمساعدتها، يمكن إنشاء طرق متينة في المناطق النائية التي يصعب نقل مواد البناء الثقيلة إليها، وفق صحيفة «ازفيستيا».

ووفقاً للمبتكرين، تجمع المادة اللاصقة الجديدة في كتلة متراصة مواد بناء مختلفة- الرمل والطمى الرملية والطين والقطع الحجرية الصغيرة والأحجار الكبيرة. يمكن لكتلة سمكها 40 - 60 ملم، منها، أن تتحمل بسهولة سيارة ركاب تسير فوقها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن باستخدام المادة اللاصقة الجديدة لتدعيم الشواطئ وضفاف الأنهار.

ويقول البروفيسور دميتري إيفانوف رئيس مختبر علوم المواد الهندسية في جامعة موسكو، ورئيس قسم المواد الحيوية في جامعة سيريوس: «هناك العديد من الطرق غير المعبدة في بلادنا. علاوة على ذلك، يحدث أنه بسبب جزء قصير واحد، يغسله المطر أو ماء الثلج الذائب، يصبح هذا الطريق غير سالك. ونتيجة لذلك، يصعب الوصول إلى مدن وبلدات بواسطة وسائل النقل البرية.

وهذا الابتكار سيساعد على حل هذه المشكلات». ووفقاً له، يسمح هذا الغراء بترميم وتصليح الطرق العامة بسرعة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن بإجراء تعديل معين في تركيبة المادة اللاصقة، بناء طريق يتحلل في حد ذاته بيولوجياً بعد مرور بعض الوقت عندما تنتفي الحاجة إليه.