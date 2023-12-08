بسبب خطأ غير مقصود .. ضيوف حفل زفاف يضربون نادلاً حتى الموت

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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في حادثة مروعة شهدت ولاية أوتار براديش الهندية مقتل نادل بعد تعرضه للضرب حتى الموت على يد ضيوف غاضبين في حفل زفاف بعد أن لمست أطباق غير نظيفة، يحملها النادل، أحد الضيوف عن طريق الخطأ.

في 18 نوفمبر، تم العثور على جثة شاب يدعى بانكاج في الغابة القريبة في قرية جارهي كاتيا. وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على شخصين على صلة بجريمة القتل، وتم الكشف عن تعرض النادل للضرب بوحشية حتى الموت على يد ضيوف حفل الزفاف عندما لمست أطباق الطعام غير النظيفة، التي يحملها النادل عن طريق الخطأ، أحد الضيوف، وفقا لموقع news9live.

وعندما فقد النادل وعيه بعد تعرضه للضرب المبرح، ألقى المتهم به في الغابة وبعد التحقيق في القضية، ألقت الشرطة القبض على رجل مرتبط بصالة الأفراح واثنين آخرين من الموظفين وتم تسليم جثة بانكاج إلى عائلته بعد تشريح الجثة.

وأصدرت الشرطة بيانا مفصلا حول الحادث كشفت فيه أن الشاب توفي بعد إصابته بجرح خطير في رأسه، وأثناء التحقيق، تبين أن بانكاج اضطر إلى العمل كنادل في حفل زفاف في قاعة أعراس لتأمين بعض الأموال ليعتاش منها.

كما زار مسؤولو الشرطة قاعة الأعراس وأجروا استجوابًا صارمًا للموظفين وقدم العاملون في القاعة أدلة مهمة حول الحادث في اليوم المشؤوم. وتحدث رجال الشرطة أيضًا إلى أفراد عائلة بانكاج الذين قالوا إنه كان يعمل أحيانًا كنادل في قاعات الزواج.

ووفقا للعائلة، عندما خرج بانكاج للعمل، لم يعد إلى المنزل لعدة أيام. وتلقينا نبأ وفاته والعثور على جثته في الغابة".