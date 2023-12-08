مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد 3 نجوم منفجرة
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رصد مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، ليلة أمس الخميس 07 ديسمبر 2023، ثلاثة نجوم منفجرة، في ظاهرة فلكية تسمى الـ "مستعر أعظم"، أو "سوبرنوفا"، وتبين الصور المرفقة هذه الأجرام.
وفيما يلي تفاصيلها:
اسم المستعر الأعظم: SN 2023vyl
اللمعان وقت الرصد: 14.4
تاريخ الاكتشاف: 28 أكتوبر 2023
المكتشف: فريق ATLAS، جامعة هاواي، الولايات المتحدة.
اسم المستعر الأعظم: SN 2023rve
اللمعان وقت الرصد: 14.8
تاريخ الاكتشاف: 08 سبتمبر 2023
المكتشف: محمد عودة، الإمارات.
اسم المستعر الأعظم: SN 2023xtg
اللمعان وقت الرصد: 16.6
تاريخ الاكتشاف: 14 نوفمبر 2023
المكتشف: كويتشي أيتاجاكي، اليابان.