مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد 3 نجوم منفجرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصد مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، ليلة أمس الخميس 07 ديسمبر 2023، ثلاثة نجوم منفجرة، في ظاهرة فلكية تسمى الـ "مستعر أعظم"، أو "سوبرنوفا"، وتبين الصور المرفقة هذه الأجرام.

وفيما يلي تفاصيلها:

اسم المستعر الأعظم: SN 2023vyl

اللمعان وقت الرصد: 14.4

تاريخ الاكتشاف: 28 أكتوبر 2023

المكتشف: فريق ATLAS، جامعة هاواي، الولايات المتحدة.

اسم المستعر الأعظم: SN 2023rve

اللمعان وقت الرصد: 14.8

تاريخ الاكتشاف: 08 سبتمبر 2023

المكتشف: محمد عودة، الإمارات.

اسم المستعر الأعظم: SN 2023xtg

اللمعان وقت الرصد: 16.6

تاريخ الاكتشاف: 14 نوفمبر 2023

المكتشف: كويتشي أيتاجاكي، اليابان.