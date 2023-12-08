استعادة لوحة لبوتيتشيلي نسيتها السلطات 50 عاماً

المصدر: (دبي - البيان)

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عُثر على لوحة لفنان عصر النهضة ساندرو بوتيتشيلي، قيل إنها فُقدت منذ أكثر من 50 عاماً، في بلدة غراغنانو بجنوبي إيطاليا، حسب ما أعلن عمدة المدينة المحلي، نيلو دوريا، الأسبوع الماضي.

ويعتقد أن اللوحة، هي من بين آخر اللوحات التي رسمها الفنان الإيطالي، وتقدر قيمتها بنحو 100 مليون يورو.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن»، فإن لوحة «العذراء والطفل»، كانت موجودة في كنيسة سانتا ماريا ديلي غراتسي منذ أوائل القرن العشرين. وبعد أن دمر زلزال الكنيسة في عام 1982، تم تسليم اللوحة لعائلة محلية لحفظها، بحسب شبكة «سي إن إن». ومنذ ذلك الحين، ولسبب غير مفهوم، نسيت السلطات اللوحة. ومن ثم أدركت، عقب مراجعات سجلات محددة، أن لوحة بوتيتشيلي تلك، بقيت موجودة في منزل خاص أكثر من 50 عاماً.