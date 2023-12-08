زواحف من العصر الجوراسي «كنز» في تايلاند

المصدر: (دبي - البيان)

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اعتبرت تايلاند بقايا تمساح عملاق من نوع «تشالوان تايلنديكوس»، الذي كان يعيش في المياه العذبة في العصر الجوراسي، الكنز الوطني الرابع والأربعين.

وتشير صحيفة «ذا نيشين» إلى أن العلماء عثروا على بقايا أول تمساح في مقاطعتي نونج بوا لامفو وموكداهان شمال شرق تايلاند في نهاية القرن العشرين.

تجاوز طول التمساح 10 أمتار، وطول جمجمته متر واحد. وخلص علماء الحفريات التايلاندية في عام 2013 إلى أن الهيكل العظمي المكتشف لا يتوافق مع خصائص نوع «سونو سوتشوس تايلنديكوس»، التي عاشت قبل 150 مليون عام في أراضي الصين الحالية وعثر على بقاياها في تايلاند وقرغيزستان أيضاً.

ويشبه نوع «سونو سوتشوس» التماسيح، لكنه يتميز عنها باستطالة جمجمته. بالإضافة إلى ذلك، كان أكثر تكيفاً للعيش في نمط حياة شبه مائي.

وقد صنف العلماء البقايا التي عثر عليها في تايلاند على أنها نوع منفصل. وأطلق العلماء على هذه البقايا اسم «تشالوان تايلنديكوس» نسبة لبطل الحكاية الشعبية التايلاندية «كراي تونغا». الذي كان يمكنه التحول إلى تمساح بأسنان ماسية.