اليابان تعتزم إعفاء الأسر التي لديها 3 أطفال أو أكثر من الرسوم الجامعية

المصدر: د ب ا

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أعلنت مصادر يابانية أن الحكومة اليابانية تعتزم إعفاء الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر من دفع الرسوم الدراسية في الجامعات اليابانية والنفقات ذات الصلة اعتبارا من السنة المالية 2025.

وقالت المصادر إن البرنامج المخطط له لن يضع حدا على دخل الأسر المؤهلة للحصول على الإعفاء، والذي سيكون عنصرا رئيسيا من بين التدابير غير المسبوقة التي تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإطلاقها لمواجهة تراجع معدل المواليد في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وستدرج الحكومة البرنامج في استراتيجيتها لمستقبل الأطفال التي ستقررها بحلول نهاية العام الجاري.

ويغطي برنامج التعليم المجاني أيضا الطلاب الذين يدرسون في الكليات الفنية والمؤسسات التعليمية الأخرى.

ويوجد في اليابان برنامج يمنح بموجبه طلاب الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 8ر3 مليون ين إعفاء من الرسوم الدراسية أو تخفيضا للرسوم، أو منحة دراسية.