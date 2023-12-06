النتائج الكارثية لمستوى التلاميذ الألمان يقلق أولاف شولتس

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه من النتائج الكارثية لأحدث دراسة أجراها البرنامج الدولي لتقييم الطلاب "بيزا" في مدارس ألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية شتفن هبشترايت اليوم الأربعاء بالعاصمة برلين ردا على سؤال عن رد فعل المستشار الألماني على ذلك: "إنها نتائج مثيرة للقلق".

وكان تم نشر نتائج دراسة "بيزا" أمس الثلاثاء. وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه سواء فيما يتعلق بالقراءة أو الرياضيات أو الفيزياء، فإن ما جاء في نتائج أحدث دراسة هو أقل مستوى تم رصده في ألمانيا في إطار "بيزا".

وقال هبشترايت إن هذه النتائج أظهرت أيضا عواقب تفشي وباء كورونا على التلميذات والتلاميذ.

وأضاف أن التعليم يعد شأنا للولايات بألمانيا، إلا أنه أكد أن الحكومة تعتزم دعم الولايات ومساعداتها قدر الإمكان من أجل تحقيق أوجه تقدم مجددا.