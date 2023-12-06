مغامرة «يوتيوبر» تجتذب الملايين.. وتُدخله السجن

المصدر: (لوس انجليس ـــ أ ف ب)

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حُكم بالسجن 6 أشهر على مستخدم يوتيوب أمريكي تسبّب عمداً في تحطّم طائرته لكي يصوّر نفسه وهو يقفز منها بالمظلة قبل سقوطها، حاصداً بفضل مقطع الفيديو المثير هذا عدداً كبيراً من المشاهدات عبر الإنترنت. وفي هذا المقطع المصور الذي شوهد ملايين المرات منذ نوفمبر من سنة 2021، يظهر تريفور جيكوب الشغوف بالرياضات الخطرة، كأنه يواجه مشكلة فنية في أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة فوق كاليفورنيا حاملاً عصا سيلفي في يده.

وتم تصوير الحادثة من كل الزوايا بوساطة كاميرات مثبتة على الطائرة، ولكنّ هذا الحادث كان في الواقع مدبّراً بكل تفصيلاته من هذا الطيار ذي الخبرة بهدف الترويج لشركة وقّع معها عقد رعاية، بحسب ما أوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان.