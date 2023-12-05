نيويورك تعيد إلى نيبال أربع قطع فنية مسروقة

المصدر: (نيويورك ــ أ ف ب)

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أعاد القضاء النيويوركي إلى نيبال الاثنين أربع قطع فنية مسروقة كانت بيعت بصورة غير قانونية وتبلغ قيمتها مليون دولار، في إطار تحقيق دولي بدأ العام 2011 في شأن مهرب هندي أمريكي مدان في الهند وتعتزم الولايات المتحدة محاكمته.

وأعلن مدعي عام ولاية نيويورك لمنطقة مانهاتن ألفن براغ في بيان أنه أعاد إلى كاتماندو أربع «قطع رائعة»، من بينها أقنعة بهايرافا برونزية للإله الهندوسي شيفا تعود إلى القرن السادس عشر.

وبين القطع المعادة كذلك تمثال، سرق من نيبال وعثر عليه في نيويورك في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ورحب القنصل العام النيبالي بيشنو براساد غوتام خلال مراسم تسلمه القطع «بعودة هذه التحف الأربع التي صدرت بشكل غير قانوني»، معتبراً أنها «خطوة مهمة لنيبال نحو الحفاظ على تراثها الثقافي وكنوزها التاريخية».

ويلاحق القضاء النيويوركي تاجر القطع الفنية الهندي الأمريكي سوبهاش كابور الذي كانت شبكته تسرق قطعاً فنية من جنوب شرق آسيا وآسيا الجنوبية خصوصاً لبيعها في معرضه الفني في مانهاتن.