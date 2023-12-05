أم بطلة تضحي بحياتها لإنقاذ ابنتها من سمكة قرش

المصدر: دبي - البيان

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توفيت أم مكسيكية تبلغ من العمر 25 عاماً بعد أن نهشت سمكة قرش ساقها اليسرى أثناء محاولتها حماية طفلتها.

وقعت الحادثة حسب موقع 24 الإلكتروني في منطقة «بلايا ميلاكي»، في المكسيك، يوم السبت، والتي أودت بحياة ماريا فرناندا مارتينيز خيمينيز. وتشير التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن ماريا كانت في الماء مع طفلتها البالغة من العمر خمس سنوات، والتي نجت من الحادث دون أن تصاب بأذى، بفضل موقف بطولي من أمها التي أنقذت حياتها.

وحاول العديد من الأشخاص سحب الأم إلى اليابسة، بعد تعرضها لهجوم القرش، وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن شدة الهجوم أدت إلى وفاتها متأثرة بجراحها.

ووصف أحد الأشخاص، إصابات ماريا بأنها «خطيرة». ووفقاً، للتقارير، فقد تمكنت ماريا من وضع طفلتها على متن قارب قابل للنفخ لحمايتها قبل أن يسحبها القرش بعيداً، وأن ساقها بترت وغرقت في مكان الحادث.