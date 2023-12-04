محاكاة تدفق الدم باستخدام بيانات الأجهزة القابلة للارتداء

المصدر: دبي - البيان

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طوّر مهندسو الطب الحيوي في جامعة ديوك في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، بالتعاون مع علماء الكمبيوتر في مختبر لورنس ليفرمور الوطني الأمريكي، طريقة جديدة تستخدم بيانات من الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية، لمحاكاة أسبوع كامل من ضربات قلب الفرد رقمياً.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت خلال المؤتمر الدولي للحوسبة عالية الأداء «SC23» الأمريكي، فإن الرقم القياسي السابق كان يغطي بضع دقائق فقط من المحاكاة، لذلك تعتبر الطريقة الجديدة خطوة مهمة نحو تحسين تقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو النوبات القلبية، والذي يستخدم لقطات من لحظة واحدة في الوقت المناسب، وهي نهج صعب بالنسبة لمرض يتطور على مدى شهور إلى سنوات.