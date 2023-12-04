البشر الأوائل لديهم مهارة في اختيار الصخور للأدوات

المصدر: دبي ـــ البيان

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نجح فريق بحثي بقيادة متحف جامعة ناغويا، وجريدة الدراسات البيئية في اليابان، في توضيح الاختلافات في الخصائص الفيزيائية للصخور التي استخدمها البشر الأوائل خلال العصر الحجري القديم، ووجدوا أن البشر اختاروا الصخور لأسباب متنوعة، وليس فقط بسبب مدى سهولة كسرها.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة علم الآثار القديمة «Paleolithic Archaeology»، فإنَّ هذا الاكتشاف يشير إلى أن البشر الأوائل لديهم المهارة الفنية لتحديد أفضل صخرة للأداة، حيث استخدم الإنسان العاقل الذي انتقل من أفريقيا لأوراسيا، الأدوات الحجرية المصنوعة من الصخور، مثل الأوبسيديان والصوان، لقطع وتقطيع وصنع أسلحة مدمرة.

وركز علماء الآثار من جامعة ناغويا، على المواقع الأثرية التي تعود إلى ثلاث فترات زمنية في منطقة جبل القالحة جنوب الأردن، وحللوا عقيدات الصوان في المحاجر التي تم استغلالها خلال العصر الحجري القديم الأوسط والعلوي من 70 إلى 30 ألف عام مضى.