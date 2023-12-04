يُعيد امتحان القيادة 59 مرة قبل النجاح

المصدر: دبي ـ البيان

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ثابر أحد الأشخاص البريطانيين على خوض امتحان القيادة 59 مرة، قبل اجتيازه أخيراً.

وذكر موقع قناة «سكاي نيوز» الإلكتروني أن شخصاً، بقيت هويته سرية، قضى حوالي 60 ساعة، وأنفق ما يقارب 1400 جنيه استرليني، قبل أن يحقق المعدل المطلوب في الامتحان النظري لرخصة القيادة.

وتم كشف هذه المعلومة، حسب موقع 24 الإلكتروني، من خلال مراجعة البيانات التي تم الحصول عليها من مدرسة القيادة AA، ومن المعروف أنه يجب اجتياز الاختبار النظري قبل حجز مكان في الاختبار العملي.

ووفق الامتحان، يجب الإجابة بشكل صحيح على 43 سؤالاً متعدد الخيارات، من أصل 50، ولاحقاً يأتي بعدها اختبار إدراك المخاطر، الذي يتضمن 14 مقطع فيديو.

وأظهرت البيانات أن متدربين آخرين قاموا بمحاولات عديدة - بما في ذلك شخص نجح في المرة الـ58 في هال، والـ56 في غيلفورد، والـ54 في تنبريدج ويلز.