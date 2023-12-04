وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق «مصر سات_2» من الصين

المصدر: وام

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أعلنت وكالة الفضاء المصرية نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «مصر سات 2» من قاعدة تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (بتوقيت بكين).

وذكرت الوكالة المصرية ـ في بيان أصدرته اليوم ـ أن فريقاً من مهندسيها شارك مع خبراء صينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر، ونجح في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل، ليكون لدى مصر أول منتج يطلق في الفضاء، منوهةً بأنه تم تجميع واختبار النماذج المختلفة للقمر الاصطناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية.

ويخدم «مصر سات 2» أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة، واستكشاف الثروات المعدنية، وتحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة.