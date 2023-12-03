سيدة تستيقظ من غيبوبة استمرت 5 سنوات وتهدم آراء الأطباء

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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استيقظت سيدة أمريكية من غيبوبة استمرت 5 سنوات، بعدما اعتقد الأطباء أنها لن تتعافى أبداً.

واكتملت فرحة جينيفر فليولين، التي تسكن ولاية ميشيغان، بحضور ليلة تخرج ابنها في المدرسة الثانوية، حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكانت جينيفر، البالغة من العمر 41 عاماً، قد تعرَّضت لحادث سيارة مروّع في 25 سبتمبر 2017، عندما كانت تقود سيارتها على طريق سريع في نايلز، واصطدمت بعمود كهرباء.

وعُثر عليها آنذاك فاقدة للوعي في مكان الحادث، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى ليكلاند، واعتقد الأطباء أنها لن تستيقظ من غيبوبتها. ولكن بعد خمس سنوات، في 25 أغسطس 2022، استعادت وعيها بأعجوبة.

وقالت والدة جينيفر، بيجي مينز: «لم يتوقع أحد منها أن تستيقظ، لقد قيل لنا طوال الوقت إنها تعاني نقص الأكسجين».

وقالت سارة ماكون، وهي صديقة جينيفر: «لقد أتيحت لنا الفرصة لوجودها هنا لدعمه وإعلام الجميع بأنها تزدهر وأنها مستمرة في التحسن، وما زلنا في حالة صدمة من أن ذلك ممكن»، مؤكدةً أن «القوة الدافعة وراء ذلك هي مشاهدة أطفالها».

وأضافت: «لقد كانت والدتها تعتني بها بشكل رائع، وكانت معها كل يوم منذ وقوع الحادث، وكانت مصممة على إعادتها إلى المنزل، وبعد خمس سنوات، عادت أخيراً إلى المنزل».