امرأة من أكبر الأمهات في العالم

المصدر: دبي ـــ البيان

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أنجبت امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً في أوغندا، توأماً بعد تلقيها علاجاً، ما جعلها واحدة من أكبر الأمهات الجدد في العالم، حسب «روسيا اليوم».

وقال آرثر ماتسيكو، المتحدث باسم مركز المرافق الدولي لمستشفى النساء، إن سافينا ناموكوايا أنجبت صبياً وفتاة، يوم الأربعاء، عبر عملية قيصرية في المستشفى بالعاصمة كمبالا، حيث كانت تتلقى العلاج في المختبر.

وأوضح الطبيب أن الأم السبعينية، أصبحت قادرة على التجول في أرجاء المستشفى، بعد يومين أو 3 من إنجاب التوأم.

وقالت الأم السعيدة: «من المفروض أنني في السبعين من عمري، وجسدي ضعيف، وغير قادرة على الحمل والولادة، لكن المعجزة حدثت بإنجاب توأم».