لاحظت شيئاً غريباً في عين طفلها خلال مشاهدة التلفزيون .. فاكتشفت الفاجعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لاحظت أم أسكتلندية شابة "توهجًا أبيض" ووجود "بقعة غائمة" في حدقة عين طفلها الذي يبلغ من العمر عامين فقط بينما كان يلعب أمام التلفزيون واكتشفت لاحقا أنه مصاب بسرطان العين.

وفي التفاصيل وفقاً بصحيفة ديلي ميل، فبعدما لاحظت كريستين سميث، 29 عاما، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية، ذهبت على الفور إلى جارتها، الطبيبة العامة، التي طلبت من كريستين أن تذهب إلى أخصائي العيون لفحص ابنها، فأخذته إلى عيادة العيون حيث اكتشف الأطباء وجود كتلة في عينه فتمت إحالة الطفل إلى مستشفى أبردين الملكي للأطفال، واشتبه المسعفون هناك في إصابته بالورم الأرومي الشبكي، وهو نوع نادر من سرطان العين يمكن أن يصيب الأطفال الصغار.

تم تأكيد التشخيص في ديسمبر الماضي عندما تم نقل الطفل إلى مستشفى برمنغهام للنساء والأطفال، وبدأ الطفل واسمه كيان العلاج الكيميائي قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد، ومنذ ذلك الحين قام برحلة طولها 681 ميلاً إلى برمنغهام من جزر شيتلاند 16 مرة لتلقي العلاج.

وقالت كيرستين: "كان كيان جالسًا في زاوية الغرفة يلعب بألعابه، ونظر إلى التلفزيون ولاحظت التوهج الأبيض في عينيه. لقد كانت مجرد جزء من الثانية من اللون الرمادي الغائم وقمت بأخذ لقطة مزدوجة وقد اختفت.

وأضافت كان الورم في المرحلة D - لقد كان ورمًا كبيرًا - وإذا تأخر اكتشافه فربما حدث ما لا يحمد عقباه، سيكون الطفل ضعيفًا بسبب الضرر الذي أحدثه الورم في عينه، لكننا لم نصل إلى نهاية رحلتنا بعد، لذا يمكن أن تتغير الأمور. نحن لسنا متأكدين كيف يبدو المستقبل حتى الآن.

بعد بضعة أشهر من العلاج الكيميائي، تقلص الورم وبدأ كيان العلاج بالتبريد - الاستخدام المحلي أو العام لدرجات الحرارة المنخفضة في العلاج الطبي - لتقليص حجمه بشكل أكبر.

قالت كيرستين: "لقد أثر العلاج الكيميائي عليه حقًا، فقد نجح في تقليص الورم ولكنه كان عملاً صعبا جدا. لا يزال كيان يخضع للعلاج لمحاربة السرطان، كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح.

وتحث مؤسسة سرطان العين للطفولة (CHECT) الآباء ومتخصصي الرعاية الصحية على أن يكونوا على دراية بالأعراض المحتملة الأكثر شيوعًا لسرطان العين - توهج أبيض في العين في صورة فلاش أو في ضوء معين، والحول.

قد يكون التغيير في مظهر العين أو العين المتورمة مؤشرًا أيضًا - على الرغم من وجود علامة أو عرض واحد فقط في كثير من الأحيان.

وقال ريتشارد أشتون، الرئيس التنفيذي لـ CHECT: "الورم الأرومي الشبكي نادر، حيث يتم تشخيص طفل واحد في المملكة المتحدة كل أسبوع.

وأضاف "يمكن أن تكون الأعراض خفية للغاية، وغالبًا ما يبدو الأطفال بصحة جيدة، ما قد يجعل من الصعب تشخيص إصابتهم بسرطان العين. وفي أقل من نصف الحالات بقليل، يجب إزالة عين الطفل كجزء من علاجه.

ما هو الورم الأرومي الشبكي؟

الورم الأرومي الشبكي هو نوع نادر من سرطان العين يصيب عادةً الأطفال دون سن الخامسة.

وبما أنه يتم اكتشافه مبكراً في المملكة المتحدة، فإن 98% من الأطفال المصابين بالمرض يتم علاجهم بنجاح.

يصاب حوالي 50 طفلاً بهذه الحالة كل عام في بريطانيا.

ويؤثر على ما يصل إلى 300 شاب سنويًا في الولايات المتحدة.

الورم الأرومي الشبكي هو على وجه التحديد سرطان شبكية العين، وهي البطانة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين.

يمكن أن يؤثر على عين واحدة أو كلتا العينين.

ويكون الجين الخاطئ مسؤولاً عن حوالي 40% من الحالات. يمكن أن يكون هذا موروثًا من والدي المريض أو قد يحدث تلقائيًا.

الأعراض الأكثر شيوعًا هي أن تبدو حدقة العين مثل عين القطة ويصاب الطفل بالحول.

مظهر عين القطة هو الأكثر شيوعًا.

يمكن عادة علاج الأورام الصغيرة بالليزر أو العلاج بالتجميد.

قد تتطلب الأورام الأكبر حجمًا العلاج الكيميائي أو الجراحة.