إعلان حالة التأهب في إيطاليا بسبب برج تاريخي آيل للانهيار

المصدر: أ ب

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شرع مسؤولون إيطاليون في تأمين البرج الأقصر من بين برجين يعود تاريخهما إلى القرن الثاني عشر في بولونيا، خشية أن يؤدي ميلهما إلى الانهيار.

وأعلنت المدينة، أمس، عن أعمال بتكلفة 4.3 ملايين يورو (4.7 ملايين دولار) لدعم برج غاريسيندا الذي كان مصدر إلهام للرسامين والشعراء على مر القرون، وكذلك نقطة مراقبة أثناء الصراعات.

ومن المقرر أن يستمر العمل خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وأعلنت هيئة الحماية المدنية الإيطالية حالة التأهب الصفراء عند الموقع، التي تعني وجوب توخي الحذر لكن دون وجود خطر وشيك.

وبدوره، أشار عمدة المدينة، ماتيو ليبور، إلى أن برج غاريسيندا يميل منذ بنائه في القرن الثاني عشر، وأنه «كان مصدر قلق منذ ذلك الحين».