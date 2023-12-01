86 مليون دولار .. عميلة بنك تكتشف ارتفاع رصيدها بشكل غامض

المصدر: د ب ا

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اكتشفت إحدى عملاء أكبر بنك في ماليزيا مؤخرا، أن رصيدها البنكي ارتفع بشكل غامض، ليصل إلى أكثر من 86 مليون دولار.

وعندما فحصت حفيظة عبد الرحمن حسابها أواخر الشهر الماضي، وجدت أن ثروتها زادت لتصل إلى أكثر من 404 ملايين رينجيت (3ر86 مليون دولار) في حسابها الائتماني، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

وكان ذلك من الممكن أن يكون مكسبا هائلا، لاسيما في بلد، تحصل فيه الأسرة في المتوسط على حوالي 22 ألف دولار سنويا، لكن كانت هناك مشكلة أنها لم تتمكن من الحصول على المال.

ولجأت حفيظة، وهي مديرة ومؤسسة مشاركة في شركة للموارد البشرية إلى موقع "لينكد إن" للتنفيس عن مشاعرها التي كانت مزيجا من الشعور بالارتياح والضيق.

وكتبت يوم 29 نوفمبر "عزيزي مايبنك، أقدر أنك جعلتني أشعر أن تجربتي المصرفية، لا تنسى" وتابعت أن الأخطاء في الحسابات أصبحت قضية متكررة بالنسبة لها".

ومن جانبه ذكر البنك اليوم أن القضية، التي تحدثت عنها أولا صحيفة "نيو ستريتس تايمز" قد تم حلها.