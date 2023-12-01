أطباء يعثرون على عيدان تناول طعام بدماغ مريض يعاني الصداع

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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عثر أطباء على عيدان تناول طعام عالقة بدماغ مريض يعاني الصداع المستمر.

وأصيب الأطباء بصدمة بالغة عندما اكتشفوا أن سبب الصداع المزمن، الذي أرَّق الرجل خلال خمسة أشهر متواصلة، كان زوجاً من العيدان المستخدمة في تناول الطعام، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ولجأ الرجل، البالغ من العمر 35 عاماً، إلى مستشفى الصداقة الكوبية في دونج هوي بفيتنام، يشكو من صداع مؤلم وشديد، إضافة إلى إفراز سوائل.

وأجريت له فحوص لمعرفة السبب، بعدما تبين أنه يعاني التهاباً يحدث عندما تكون هناك زيادة في الضغط داخل الجمجمة.

وبعد مزيد من الفحص، وجد الأطباء أن زوجاً من عيدان تناول الطعام قد صعد إلى أنف الرجل ودخل إلى دماغه، ما أدى إلى ذهولهم.

وأوضح المريض أنه كان في شجار قبل نحو خمسة أشهر، وهو الوقت الذي بدأ يعاني فيه تلك الأعراض.

ولم يتمكن من تذكُّر التفاصيل، لكنه ذكر أنه طُعن في وجهه، وربما كان السلاح المستعمل في الحادثة هو عيدان تناول الطعام، التي اكتشف الأطباء أنها صعدت إلى أنفه واخترقت دماغه.

وخضع المريض لعملية جراحية بالمنظار، تمت خلالها إزالة عيدان تناول الطعام بنجاح من أنفه، لتستقر حالته الصحية إثرها.

يُذكر أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت قصة مروّعة لامرأة عثر أطباء على ديدان حية في دماغها، الأمر الذي اعتُبر حالة غريبة هي الأولى من نوعها في العالم.