دراسة علمية تكشف جانباً مدهشاً من غريزة الأبوة لدى البطاريق

المصدر: أ ب

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كشفت دراسة علمية حديثة جانباً مدهشاً من غريزة الأبوة التي تتسم بها البطاريق.

واكتشف باحثون أن بعض آباء البطاريق ينامون ثواني معدودة فقط على مدار الساعة لحماية البيض والأفراخ.

وألحقت مستشعرات ببطاريق ملجمة بالغة في القارة القطبية من أجل الأبحاث.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت أمس، أنه خلال موسم التكاثر، غفت البطاريق آلاف المرات يومياً، لكن أربع ثوانٍ فقط في كل مرة.

وتحتاج البطاريق البالغة إلى البقاء متيقظة لحماية الأفراخ ومواقع الأعشاش من الطيور المفترسة الكبيرة والبطاريق الأخرى في المستعمرات المزدحمة.

ويقول الباحثون إن الغفوة القصيرة تبدو كافية لبقاء طيور البطاريق الآباء نشيطة على مدى أسابيع.