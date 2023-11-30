أب يدفع أطفاله على عربة خماسية ويحقق رقماً قياسياً

المصدر: (دبي – البيان)

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حطم أب أمريكي رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، بدفعه عربة تحمل خمسة من أطفاله لمسافة كيلومتر، في 5 دقائق و34 ثانية، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وذكرت موسوعة غينيس، أول من أمس، أن تشاد كيمبل دفع عربة تحمل أطفاله، سافانا (8 سنوات) وأفيري (7 سنوات)، والأطفال في الخامسة من العمر: نويل وغريسون وبريستون، لمسافة كيلومتر واحد في وقت قياسي.

وقد قام طفلا كيمبل الآخرين (5 أعوام أيضاً) مع والدتهما بالتشجيع من الجانب الآخر.

قال تشاد كيمبل لموسوعة غينيس: «نظراً لأن لدينا 5 أطفال في نفس الوقت، احتجنا إلى عربة أطفال تتسع لهم، ونظراً لأنها تحتوي على عجلات رائعة، قررت دفع العربة أثناء جولاتي الرياضية».

وحصل كيمبل على الرقم القياسي لأسرع شخص يقطع مسافة كيلومتر أثناء دفع عربة أطفال خماسية.

وحصل سابقاً على ألقاب موسوعة غينيس لأسرع 10 كيلومترات بدفع عربة أطفال خماسية، وأسرع نصف ماراثون بدفع عربة أطفال خماسية، وأسرع ماراثون بدفع عربة أطفال خماسية.