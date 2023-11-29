حديثو الولادة يدركون الإيقاع الموسيقي

المصدر: دبي – البيان

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أكّد بحث جديد أجراه فريق من العلماء من جامعة أمستردام وشبكة البحوث المجرية HUN-REN، أن الأطفال حديثي الولادة يمكنهم إدراك الإيقاع الموسيقي.

ولم تُرجع الدراسة، التي نشرت في المجلة العلمية Cognition، هذا الإدراك إلى قدرة الأطفال حديثي الولادة على التعلُّم، وإنما إلى الآلية الإدراكية المنفصلة التي تكون نشطة عند الولادة.

ويقول المؤلف هينكجان هونينج، أستاذ إدراك الموسيقى في جامعة أمستردام: «لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن كيفية إدراك الأطفال حديثي الولادة الموسيقى وتذكرها ومعالجتها، ولكن في سنة 2009، وجدنا مؤشرات واضحة إلى أن للأطفال الذين يبلغون من العمر بضعة أيام القدرة على سماع الإيقاع الموسيقي وهي خاصية تعد ضرورة لصنع الموسيقى وتقديرها».