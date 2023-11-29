نجاح أول تجربة «لتنفس السوائل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر علماء جامعة سيفاستوبول، جهازاً لتنفس السوائل واجتاز بنجاح أول اختبارات التهوية السائلة للرئتين، وفق «غازيتا. رو».

ويشير مصدر في المركز الاجتماعي، مشغل برنامج الأولوية 2030، إلى أن هذه التكنولوجيا تتضمن ضخ وسحب سائل خاص مشبع بالأكسجين المذاب الذي يصل إلى الدم.

ويمكن استخدام طريقة التنفس السائل لتخفيف الضغط المتسارع للغواصين، وخفض حرارة الجسم الخاضع للتحكم بمقدار 3-4 درجات لإبطاء التمثيل الغذائي، وعلاج الأمراض الرئوية والإنعاش القلبي الرئوي للرضع. ووفقاً للمطورين، يمكن بفضل هذه التكنولوجيا، زيادة الوقت اللازم لعلاج المرضى وخفض التكاليف بشكل كبير.

ويقول ستانيسلاف روشوبكين رئيس المشروع الاستراتيجي «البحث والتطوير المتقدم في مجال التنفس السائل» بالجامعة: «تتم العملية حينما يكون الشخص تحت تخدير عام فيوضع الأنبوب الذي عبره يضخ الحجم المطلوب من السائل التنفسي، داخل الرغامى في الرئتين، وتتم إعادة تدوير ربعه باستمرار: يسحب السائل، وبعد إزالة ثاني أكسيد الكربون، يشبع بالأكسجين وبعد تنظيفه بوساطة الأشعة فوق البنفسجية يضخ مرة أخرى».

وقد أظهرت الاختبارات التي أجريت على كلاب ألمانية أن هذه التكنولوجيا تعمل وتفي بجميع المتطلبات التي تضمنتها المواصفات الفنية.