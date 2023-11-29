طفلة خارقة الذكاء تدخل «غينيس»

المصدر: (دبي - البيان)

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أثبتت طفلة أمريكية تبلغ من العمر عامين أن لديها ذكاءً يتجاوز سنها، مع دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بصفة أصغر عضو في جمعية مينسا للذكاء العالي.

وأفادت «غينيس»، أول من أمس، بأن إيسلا ماكناب من ولاية كنتاكي الأمريكية تم قبولها في مينسا، بعد حصولها على 99% في اختبار الذكاء على مقياس «ستانفورد-بينيه» لفئة عمرها، حسب موقع 24 الإلكتروني.

ومينسا هي أكبر جمعية للذكاء العالي في العالم، ويجب أن يحصل أعضاؤها على 98 % أو أعلى في اختبار الذكاء ليكونوا مؤهلين للدخول إليها.

وقال الوالدان جيسون وأماندا ماكناب إن إيسلا تعلمت الأبجدية، عندما كانت تبلغ 18 شهراً، وبدأت في القراءة بعدها. وأضاف جيسون: «عندما بلغت 7 أشهر كانت تختار بعض العناصر من كتب الصور عندما يُطلب منها».