عامل نظافة ينتحل صفة طبيب ويقتلع 4 أسنان لمريض

المصدر: (دبي - البيان)

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انتحل عامل نظافة صفة طبيب، وقلع أسنان أحد المرضى ووصف له الدواء، وذلك في إحدى العيادات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية.

وحسب صحيفة «زمان» فإن المريض الذي يدعى هاكان يلدريم، اتصل بالعيادة، وقام عامل النظافة جمال شان أسلان، بالرد وتقديم نفسه على أنه طبيب أسنان وحدد موعداً له للحضور في المساء.

بعد الترحيب بالمريض، اكتسب شان أسلان الثقة عندما أخبره عامل النظافة أنه محاضر في إحدى الجامعات؛ ثم قام بفحص أسنان يلدريم في العيادة التي كان فيها بمفرده وقرر إزالة 4 منها. وحاول يلدريم توضيح أنه ليس من الصواب خلع الأسنان الخارجية؛ لكن جمال شان أسلان رد بالقول: «هل تعلمني وظيفتي؟»، وقام بخلع أسنانه الأمامية الأربعة العلوية تحت التخدير الموضعي.

وذهب هاكان يلدريم، الذي كان وجهه منتفخاً ويتألم بعد خلع أسنانه، إلى الصيدلية بالوصفة الطبية التي كتبها شان أسلان، لكن الصيدلي ذكر له أن الوصفة الطبية ليست مختومة، وحينها تم الكشف عن الخدعة التي تعرض لها يلدريم. وذكر هاكان يلدريم، أن التورم في وجهه لم يهدأ لمدة شهر.