طلاب ألمان يقضون ليلتهم بمدرستهم بسبب الطقس السيء

المصدر: د ب أ

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اضطر العديد من الطلاب والموظفين لقضاء ليل الاثنين/الثلاثاء في مدرستهم بمدينة فيسبادن، بالقرب من فرانكفورت، بسبب الطقس الشتوي.

وتم تجهيز المدرسة لإقامة 55 شخصا، من بينهم 27 طفلا، حيث لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في الحافلات المدرسية بسبب الظروف الجوية، وفقا لما أعلنه متحدث باسم فرقة الإطفاء المحلية صباح اليوم الثلاثاء.

ويأتي طلاب مدرسة فرانكفورت الدولية في فيسبادن من جميع أنحاء منطقة الراين-ماين، مما يجعل عودتهم إلى منازلهم أمر محفوف بالمخاطر. وكان فريق دعم من فرقة الإطفاء مكون من حوالي 25 شخصا يعتني بالطلاب.

ولم يتسن التأكد خلال الليل ما إذا كانت الدراسة ستبدأ مرة أخرى صباح اليوم الثلاثاء، أو ما إذا كان الأشخاص المتضررون سيتمكنون من العودة إلى منازلهم أولا.

وقال المتحدث إنه سيجري تقديم وجبة الإفطار لهم.