ثنائيو اللغة لديهم مهارات انتباه أفضل

المصدر: دبي ـــ البيان

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وجدت دراسة حديثة، أجراها باحثون من قسم اللغويات في جامعة فلوريدا، أن الأشخاص الذين يتحدثون لغتين قد يكونون أفضل في تحويل انتباههم من شيء إلى آخر مقارنة بأولئك الذين يتحدثون لغة واحدة.

وقد بحثت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة اللغة والإدراك هي مجلة أكاديمية ربع سنوية لعلم اللغة، وتتبع جامعة كامبريدج البريطانية، الاختلافات بين الأفراد ثنائيي اللغة وأحاديي اللغة، عندما يتعلق الأمر بالتحكم في الانتباه، وتجاهل المعلومات غير المهمة في ذلك الوقت.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص ثنائيي اللغة يحتاجون إلى تحويل انتباههم باستمرار بين لغتين، مما قد يساعدهم على تطوير مهارات الانتباه، فمثلاً؛ إذا كان شخص يتحدث الإنجليزية، والإسبانية، ويجري محادثة باللغة الإسبانية، فستكون كلتا اللغتين نشيطتين، ولكن يتم تعليق اللغة الإنجليزية، ولكنها جاهزة دائماً للاستخدام حسب الحاجة.