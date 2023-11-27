«زفاف القرن».. مسرحه باريس وكلفته 50 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لما وصف بـ «زفاف القرن» بين الأمريكيين مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون، بكلفة أكثر من 50 مليون دولار، حسب «روسيا اليوم».

وجرى حفل الزواج في باريس، حيث أقام الزوجان حفلات مبهرة لمدة 5 أيام في أكثر المواقع المرغوبة في جميع أنحاء مدينة الأنوار.

وشهدت الأيام الخمسة مشاركة فرقة «مارون 5» الشهيرة في إحدى الحفلات، وعشاءً ترحيبياً في دار الأوبرا بباريس، وغداءً خاصاً في جناح «شانيل هوت كوتور»، وليلة في قصر فرساي.

وتلقت الشابة البالغة من العمر 26 عاماً معاملة كبار الشخصيات طوال أسبوع تقريباً، شملت سائقاً خاصاً، وفريقاً كبيراً للشعر والمكياج للتأكد من أن مادلين ستبدو مثالية في كل مناسبة، وعدداً من مصممي الأزياء، ومجموعة من المصورين المحترفين الذين تابعوها في كل خطواتها. وأقيم حفل الزفاف 18 نوفمبر الجاري، لكن الأحداث بدأت قبل ذلك بوقت طويل، حيث سافر الزوجان وأصدقاؤهما المقربون وأفراد الأسرة إلى باريس قبل أيام من بدء الاحتفالات.

وبدأت المراسم بحفل في متجر شانيل، حيث تم تقديم مجموعة مذهلة من الهدايا لمادلين، التي كانت ترتدي فستاناً أبيض اللون.