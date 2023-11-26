أمريكا.. العثور على 4 جثث بالقرب من مخيم للمشردين في كارولينا الشمالية

المصدر: أ ب

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قالت شرطة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية إن عناصرها الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار في الولاية يوم الأحد عثروا على جثامين أربعة أشخاص قتلوا بالرصاص فيما يبدو أنه موقع تخييم للمشردين.

قال الكابتن إريك بوب، مأمور مقاطعة سامبسون، لقناة ورال-تي في، إن المراجعة الأولية لمسرح الجريمة أشارت إلى أن شخصا ما قتل ثلاثة أشخاص قبل أن ينتحر.

أعلنت السلطات العثور على رجلين وامرأتين مقتولين حول خيمة في نهاية طريق خاص مليء بالحفر الضخمة بالقرب من أوتريفيل.

لم تكشف الشرطة عن أسماء القتلى وقال بوب إن المحققين ما زالوا يجمعون الأدلة لتحديد كيفية حدوث إطلاق النار.

تقع أوتريفيل على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب مدينة رالي، عاصمة الولاية.