عرفاناً بشجاعته .. 300 ألف جنيه إسترليني تبرعات لسائق ديليفري

المصدر: البيان

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وصلت حملة جمع التبرعات لسائق ديليفري برازيلي أوقف هجومًا بسكين في دبلن إلى ما يقرب من 300 ألف جنيه إسترليني، وسط حملات إشادة بكايو بينيشيو (43 عاما) باعتباره بطلا لأنه أنهى اعتداء على ثلاثة أطفال بعد أن قفز من دراجته ليضرب المهاجم بخوذته على رأسه.

وقال الأب لطفلين لصحيفة ديلي ميل إنه "تصرف بالفطرة" بعد أن مر بسيارته بالقرب من ميدان بارنيل ورأى ما اعتقد أنه "قتال عادي"، مضيفا أن الرجل سقط على الأرض وجاء آخرون للمساعدة في السيطرة عليه، وفقا لصحيفة independent البريطانية.

وأضاف بينيشيو الذي انتقل إلى أيرلندا من ريو دي جانيرو قبل عام أنه لم يكن لديه الوقت للخوف.

وأنشئت صفحات على الإنترنت لجمع التبرعات عرفانا بما أقدم عليه من إنقاذ ثلاثة أطفال من الهجوم المروع، في الوقت الذي جاءت تعليقات المتبرعين معترفة بفضل السائق البرازيلي، وقال أحد المتبرعين "إن العالم يحتاج إلى المزيد من الأشخاص مثلك الذين يفعلون الشيء الصحيح بشكل طبيعي".

وأضاف آخر: "شجاعتك أوقفت هجومًا مروعًا على حياة الأبرياء. لا يمكن لشعب دبلن وأيرلندا أن يشكرك بما فيه الكفاية على تدخلك. أتمنى لك ولعائلتك حياة سعيدة وكل التوفيق في المستقبل".

وألقت الشرطة القبض على 34 شخصًا بعدما نهب 500 شخص المتاجر وأضرموا النار في المركبات وألقوا الحجارة على ضباط مكافحة الشغب.

واعتقل رجل في الخمسينات من عمره بعدما قالت الشرطة إنه طعن عدة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات تتلقى علاجًا طارئًا في المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة. ولم تكشف الشرطة عن جنسية المشتبه به في الحادث الذي وقع في ساحة بارنيل بوسط المدينة، بحسب الشرطة.