هاني.. نجم نوبل العرب ومقاتل تايكوندو

المصدر: دبي – محمد عبد الرشيد

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ينصح الدكتور هاني نجم جراح قلب الأطفال في مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال والفائز بجائزة نوبل العرب، جراحي اليوم أن يستخدموا العقل والجسد والروح للنجاح في عملهم، والذي يحتاج إلى جهد غير عادي عقلياً وجسدياً ومن ثم عليهم الاهتمام بتوازن العقل والجسد في آن واحد، فلم يتم تكريم الدكتور هاني نجم جراح قلب الأطفال في مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال على ما يفعله في غرفة الجراحة فحسب، بل أيضاً على ما يفعله في أوقات فراغه.

وفي مقابلة مع قناة «فوكس 8» الأمريكية في وقت سابق قال الدكتور هاني نجم: «تتطلب جراحة القلب الخلقية مهارات فنية عالية وقدراً لا يصدق من اتخاذ القرارات التي قد تغير مسار حياة الطفل بالكامل».

وبالإضافة إلى الجوائز الطبية التي حصل عليها، فإن الدكتور هاني نجم أب لثلاثة أطفال، ويحمل أيضاً خمسة أحزمة سوداء في التايكوندو.

وبدأ الدكتور نجم التايكوندو عندما كان في المدرسة الثانوية في المملكة العربية السعودية، لكنه يقول إنه بدأ بالفعل في التفوق عندما بدأ دراسة الطب. لذلك، كان يوازن في جزء من حياته بين كلية الطب وممارسة رياضة التايكوندو لمدة 6 أيام في الأسبوع.

ومن الواضح أنه وازن الأمر بشكل جيد، لأنه لم يتخرج في المركز الثاني على فصله في كلية الطب فحسب، بل فاز أيضاً ببطولة المملكة العربية السعودية الوطنية لثلاث سنوات متتالية.

وكان أيضاً مدرباً وحكماً دولياً ورئيس اتحاد التايكوندو ولم يخسر أي مباراة قط.

وقال الدكتور نجم: «في كل مرة كنت أتوجه فيها بكامل طاقتي، كنت دائماً مستعداً عقلياً وجسدياً وكانت روحي منغمسة في ذلك».

إن ذلك الإعداد العقلي والجسدي الذي يقول الدكتور نجم إنه أعده ليكون الجراح الذي هو عليه اليوم لأن كلاهما يستخدم العقل والجسد والروح.

قال الدكتور نجم: «إننا نمر بتخطيط مهم واستعدادات مهمة للجراحة، تماماً كما نفعل مع التايكوندو». «عليك أن تفكر بسرعة كبيرة في كليهما، فجزء من الثانية مهم جداً».

على الرغم من أننا لسنا جميعاً حاصلين على أحزمة سوداء في التايكوندو، ويضيف إنه من المهم الحفاظ على نوع من التمارين الرياضية في روتينك.

ويقول: «عليك أن تحافظ على لياقتك البدنية طوال مراحل حياتك»، «هذا يتيح لك النوم جيداً والتفكير جيداً والتركيز بشكل أفضل، وهذه الأشياء التي نحتاجها من أجل الإنتاج».

إن أسلوب الرعاية هذا هو ما يجعل الدكتور نجم رائعاً جداً في العمل معه.

وقالت جينيفر زيمرمان، منسقة البرنامج الإداري في كليفلاند كلينيك: «إنه شخص إيجابي للغاية ويحب المساعدة الذاتية للغاية». وأضاف: «إنه يحاول البحث عن الأفضل في كل شيء، وأعتقد أن التايكوندو كان له دور كبير في ذلك».

لذا فإن الدكتور نجم إيجابي ومن الواضح أنه رائع في وظيفته. لكن بعض النصائح؟ فقط لا تعبث معه!