«دبي باركس» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 للإمارات بعروض مميزة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، عن فعالياتها وعروضها الترفيهية ضمن احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، حيث تدعو العائلات والأصدقاء للاستمتاع بما ستوفره الوجهة من أجواء احتفالية خاصة في الفترة من يوم الجمعة 1 ديسمبر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

وستقدم منطقة ريفرلاند دبي لجميع الضيوف عرض الليزر الجديد المبهر في تمام الساعة 7:30 والـ 8:30 والـ 9:30 مساءً من الجمعة 1 ديسمبر حتى الأحد 3 ديسمبر، وذلك احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات وسط الأجواء والأنشطة الترفيهية في الوجهة. فيما سيكون الزوار من جميع الأعمار على موعدٍ في تمام الساعة 9:00 مساءً وذلك مع عرض الديناصورات الحي «ديناصور مانيا» الذي أعلنت الوجهة عن عودته مؤخراً، وهي التجربة التي ستبث الحياة مجدداً إلى عالم ما قبل التاريخ، بما في ذلك الديناصور العملاق «تي ريكس»، وديناصور «ترايسر اتوبس» ثلاثي القرون، وديناصور الرابتور الشقية بمؤثرات صوتية وبصرية خاصة.

ولعشاق المأكولات التقليدية، يقدم مطعم الماشوّه أصنافاً متنوعة من المشاوي مقابل 99 درهماً فقط، إلى جانب مطعم فيفا ريستورانتِ الذي يقدم لضيوفه مجموعة فريدة من الوجبات العائلية.

وسيتمكن زوّار موشنجيت دبي الذي يعد أكبر متنزه مستوحى من هوليوود بمنطقة الشرق الأوسط، من الاستمتاع بما توفره هذه المنطقة ضمن أجواء مميزة تتضمن العروض الحية والاستعراضات الراقصة وتشكيلة متنوعة من المطاعم التي تقدم المأكولات الصينية ووجبات الشاورما والبيتزا الإيطالية. وتحتضن هذه الوجهة 29 من ألعاب الركوب ومناطق الجذب الترفيهية ضمن 4 مناطق تجسّد كل منها أحد استوديوهات هوليوود الشهيرة وهي «دريم وركس أنيميشن» و«كولومبيا بيكتشرز»، و«ليونزجيت» و«قرية السنافر»، والتي تتيح جميعها للزوار من جميع الأعمار، أوقاتاً لا تنسى من المرح والبهجة.

كما تنتظر العائلات أوقات حافلة بالمرح في حديقة ليجولاند دبي الترفيهية، حيث سيحظى الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 2 حتى 12 عاماً اعتباراً من 24 نوفمبر وحتى الـ 3 من ديسمبر، بفرصة المشاركة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تحمل طابع عام الاستدامة، حيث ستتاح لهم فرصة المشاركة في بناء المجسمات والأشكال الطبيعية من مكعبات ليجو مثل الأشجار والمباني والأنهار والجبال وغيرها.

كما ستشهد حديقة ليجولاند دبي الترفيهية العديد من الفعاليات المتميزة التي تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل مغامرة البحث عن الكنز وموكب شخصيات ليجولاند والتقاط صور تذكارية رائعة عند مجسّم شارة النصر من مكعبات الليجو، إضافة إلى برانش عيد الاتحاد بمطعم بريكس فاميلي في فندق ليجولاند يوم 2 ديسمبر من الساعة 1:00 مساءً حتى 4:00 مساءً سيتضمن أنشطة مرحة بما فيها تزيين الكعك بألوان علم الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الموكتيلات وحفل رقص شخصيات ليجولاند المحببة وصنع مخبوزات الوافل، وباقة متنوعة من الفنون والحرف اليدوية الأخرى.

كما سيكون ضيوف فندق لابيتا في دبي باركس آند ريزورتس على موعد مع إقامة ملؤها المرح والمتعة تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات اعتباراً من 1 ديسمبر، حيث سيكتسي المنتجع بأعلام الإمارات وسيستمتع الضيوف بأجواء احتفالية تتضمن عروض «شعبية الكرتون» إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأكلات العربية الأصيلة. ولمزيد من المتعة، سيخصص المنتجع يوم السبت 2 ديسمبر لمجموعة من الفعاليات الحية التي تشمل عروض العيالة الشعبية، فيما يمكن للصغار الاستمتاع بتناول الكعك المزين بألوان علم الإمارات، بينما ستتوفر تشكيلة متنوعة من المشروبات والحلويات في بهو الفندق منها القهوة العربية والتمر وحلوى البقلاوة واللقيمات. وسيقدم الفندق يومي 1 و 2 ديسمبر بوفيه طعام عربي مميزاً مقابل 155 درهماً للشخص، و 90 درهماً للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 12 عاماً، فيما سيحظى الأطفال دون السادسة من العمر بوجبة مجانية من الفندق.

وسيحظى ضيوف الوجهة بأوقات حافلة بالترفيه والمتعة خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون دبي باركس آند ريزورتس المكان الأمثل للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.