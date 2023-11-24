«طبقة غامضة» في لب الأرض تنتج الكريستال

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد علماء بأنهم ربما اكتشفوا أخيراً سبب الطبقة الغامضة المكونة من الكريستال التي تحيط بنواة الأرض، «المياه المتسربة» التي تتدفق من سطح الأرض وتتفاعل مع اللب المعدني لكوكبنا، وفق «لايف ساينس».

وفي التسعينيات، اكتشف الجيولوجيون طبقة رقيقة تحيط باللب الخارجي (أو النواة الداخلية) للأرض، وهي عبارة عن محيط دوار من المعدن السائل يحيط باللب الداخلي الصلب.

وفي دراسة جديدة نُشرت في 13 نوفمبر في مجلة «نيتشر جيوساينس»، اكتشف العلماء أن الطبقة «إي برايم» قد تكونت على الأرجح بواسطة الماء الذي يتسرب من سطح الأرض عن طريق انغماس أو غرق الصفائح التكتونية، ثم يتفاعل مع السطح المعدني للب الخارجي.

وإذا كانت النتيجة الجديدة صحيحة، فهذا يعني أن الطبقة «إي برايم» قد أنتجت كميات كبيرة من بلورات السيليكا كمنتج ثانوي لهذا التفاعل، تم تغذيتها في الوشاح - الطبقة الضخمة من الصهارة التي تقع بين اللب الخارجي والقشرة الخارجية للأرض.

وفي الدراسة، أجرى الباحثون سلسلة من التجارب المعملية لتكرار كيفية تفاعل الماء مع اللب الخارجي تحت ضغط شديد. وكشف هذا أن الهيدروجين الموجود في الماء يحل محل السيليكا داخل المعدن السائل، ما يدفع السيليكا إلى الخروج من المعدن على شكل بلورات (كريستال).