رصد شعاع كوني قوي من الفضاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤولون في جامعة يوتا، أن فريقاً دولياً من العلماء والباحثين في مشروع تلسكوب «آراي»، اكتشف ثاني أقوى شعاع كوني تم رصده على الإطلاق، ولا يمكن تحديد طبيعته بعد، وفق «نوفوستي».

ويشير جون ماثيوز ممثل تلسكوب «آراي» في جامعة يوتا، إلى أنه من تتبع مسار الجسيم الجديد (الذي يتشكل منه الشعاع) إلى مصدره، لا يمكن تحديد أي شيء من مستوى الطاقة الهائلة اللازم لإنتاجه. هذا هو اللغز.

وأشار مسؤولون في الجامعة إلى أن فريق تلسكوب «آراي»، اكتشف في مايو 2021، ثاني أقوى تيار من الأشعة الكونية. وفي وقت لاحق، في نوفمبر 2023، نشر الباحثون ورقة بحثية تشير إلى أن الجسيمات، التي تسمى «أماتيراسو» على اسم آلهة الشمس اليابانية، قد تتبع قوانين للجسيمات الأولية غير معروفة للعلم.

ويقول البروفيسور جون بيلز من الجامعة: «قد يكون ذلك عيوباً في بنية الزمكان، أو اصطدام الأوتار الكونية. أنا فقط أطرح الأفكار المجنونة التي يتوصل إليها الناس لأنه عموماً لا يوجد أي تفسير مقبول».