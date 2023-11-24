الذكاء الاصطناعي يحدد خطوات تكوين أجنة أسماك الزرد

المصدر: دبي – البيان

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طوّر باحثو جامعة كونستانز الألمانية بقيادة عالم أحياء الأنظمة باتريك مولر، استخدام أساليب تعتمد على الذكاء الاصطناعي في دراستهم المنشورة في «نيتشر ميثودز»، عبر وصف نهجٍ جديدٍ يلتقط تلقائياً وتيرة عمليات التطوير، ويتعرَّف على المراحل المميزة دون تدخل بشري - بشكل موحد وعبر حدود الأنواع.

وتمكَّن الباحثون من إثبات أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد الخطوات الرئيسية في تكوين أجنة أسماك الزرد، واكتشاف المراحل الفردية للتطور بشكل تلقائي بالكامل ودون تدخل بشري.

واستخدم الباحثون في دراستهم نظام الذكاء الاصطناعي لمقارنة مرحلة نمو الأجنة ووصف اعتماد درجة الحرارة للتطور الجنيني في الزرد.

وفي خطوة أخيرة، نقل الباحثون الطريقة إلى أنواع حيوانية أخرى، وبعيدة تماماً من الناحية التطورية عن أسماك الزرد، واكتشفوا أنّه بمجرد توفر المواد المصورة اللازمة، يمكن استخدام الأسلوب القائم على الشبكة المزدوجة لتحليل التطور الجنيني لمختلف الأنواع الحيوانية من حيث الوقت والمراحل.