اكتشاف آلية إدراك اتجاه الضوء في النباتات

المصدر: دبي – البيان

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في دراسة تجمع بين علم الأحياء والهندسة، ونشرت نتائجها مجلة «ساينس»، اكتشف فريق بحثي من جامعة لوزان السويسرية، بالتعاون مع المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان السويسرية، ميزة نسيجية مدهشة تسمح للنباتات باكتشاف إشارات الضوء الاتجاهية.

وبحسب الدراسة فإن الأنسجة النباتية الحساسة للضوء، تستخدم الخصائص البصرية للواجهة بين الهواء والماء لتوليد تدرج خفيف «مرئي» للنبات.

كما كشف الفريق عن آلية جديدة تمكن الكائنات الحية من إدراك مصدر الضوء، مما يمكنها من تحديد موضع أعضائها مثل الأوراق بطريقة تعمل على تحسين التقاط الضوء لعملية التمثيل الضوئي.